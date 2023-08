Al teatro di Verdura il concerto jazz di beneficenza “A Note for life”

Appuntamento domenica 3 settembre alle 20.30

1' DI LETTURA

PALERMO – L’arte unisce a favore della beneficenza domenica 3 settembre alle 20.30 al Teatro di Verdura di Palermo con il concerto Jazz “A Note for Life” eseguito da Greg e Max Pirone’s five freshmen.

La serata nasce dall’incontro fra diverse anime della città: club service, professionisti, associazioni di volontariato in ambito sanitario (NINA) e culturale (Lympha e BC Sicilia). L‘arte unisce a favore del bene e del bello e per questo l ‘intero ricavato sarà devoluto in beneficenza in ambito cittadino ed internazionale.

L’associazione NINA contribuirà alla realizzazione di una stanza di prima accoglienza per le pazienti oncologiche all’interno della Breast Unit dell’Ospedale Civico di Palermo, il Progetto forense devolverà il ricavato alla cooperativa Sambaia che gestisce una casa di accoglienza per donne vittime di violenza domestica, Lympha e BC Sicilia contribuirà al restauro del crocifisso ligneo della chiesa di Santa Maria di Gesù, i Lions Club Palermo Vespri, Federico II, Host e Leoni devolveranno il ricavato alla Fondazione Lions Club International per sostenere il progetto Kutu in Congo.

Il denominatore comune della serata sarà la musica con il jazz di Greg e Max Pirrone’s five freshmen con intense diversità di suoni e ritmi, l’arpa di Ginevra Gilli con la sua raffinata melodia e la voce incantevole del soprano Valentina Di Franco accompagnata dai maestri Gabriele Palumbo (percussioni) e Davide Rizzuto (violino). La serata sarà presentata da Katiuska Falbo.

I biglietti sono in vendita su https://tickettando.organizzatori.18tickets.it o al botteghino del Teatro di Verdura al costo di 15€