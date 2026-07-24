 Al Tour acuto del leader Pogacar anche sull’Alpe d’Huez
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Al Tour acuto del leader Pogacar anche sull’Alpe d’Huez

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ALPE D’HUEZ (FRANCIA) (ITALPRESS) – Tadej Pogacar è inarrestabile al Tour de France 2026. Il ciclista sloveno dell’UAE Team Emirates XRG conquista il successo anche nella diciannovesima tappa, la Gap – Alpe d’Huez, di 127.9 km, portandosi a quota 5 vittorie in questa edizione della Grande Boucle (26 in tutto). Nonostante la resistenza nel finale degli ultimi due “fuggitivi rimasti”, Pogacar riesce a battere il francese Lenny Martinez (Bahrain Victorious), secondo, e l’ecuadoriano Richard Carapaz (EF Education Easy-Post), terzo, che completano il podio di giornata. Remco Evenepoel (Red Bull Bora-Hansgrohe) perde ulteriore terreno dal leader della classifica generale, tagliando il traguardo a 2’30” dallo sloveno. Per Pogacar oggi anche il record del tempo di ascesa dell’Alpe d’Huez, che deteneva Marco Pantani.

Domani è in programma la ventesima tappa, ovvero la Le Bourg-d’Oisans – Alpe d’Huez, di 170.9 km.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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