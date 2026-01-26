Al via i lavori di bonifica del porticciolo dell’Arenella

Il commissario Tardino: "Intervenire con rapidità"

PALERMO – Sono partiti questa mattina, lunedì 26 gennaio, i lavori di bonifica e pulizia del porticciolo dell’Arenella che è stato colpito dal ciclone Harry, che ha causato diversi danni.

Il commissario straordinario dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, Annalisa Tardino ha incontrato l’assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo, il presidente della VII circoscrizione del Comune di Palermo, Leopoldo Piampiano, il presidente di Assonautica Palermo, Andrea Ciulla, e alcuni operatori del settore per un confronto sulle condizioni del porticciolo dell’Arenella, duramente colpito dal recente passaggio del ciclone Harry.

Nel corso dell’incontro sono state individuate alcune azioni congiunte, per consentire una rapida ripresa delle attività dello scalo. Particolare attenzione è stata dedicata alla possibilità di attivare immediate forme di sostegno economico per far fronte alle urgenze e alla verifica dei fondali, condizione indispensabile per garantire la piena e sicura navigabilità dello specchio acqueo.

“L’obiettivo – ha detto il commissario Tardino – è quello intervenire con rapidità ed efficacia per restituire al porticciolo dell’Arenella la massima operatività. Siamo al lavoro, in stretto coordinamento con le istituzioni e gli operatori del settore, per individuare soluzioni concrete e immediate che consentano di sostenere le attività colpite e accelerare il ripristino delle condizioni ottimali di utilizzo dell’infrastruttura. Monitoreremo costantemente l’evoluzione degli interventi per assicurare una risposta tempestiva alle esigenze del territorio”.

“Il porticciolo dell’Arenella rappresenta un presidio economico e sociale fondamentale per il quartiere e per l’intera città di Palermo. Dopo i gravi danni causati dal ciclone Harry, è nostro dovere intervenire con rapidità e responsabilità per sostenere gli operatori colpiti e garantire il ritorno alla piena funzionalità dello scalo”, ha detto Edy Tamajo, assessore regionale alle Attività Produttive.