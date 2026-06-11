Al via il Giro d’Italia delle Cure Palliative Pediatriche: tappa a Catania

L'appuntamento presso WonderLAD il 13 giugno

La Fondazione Maruzza, da oltre 25 anni impegnata nella promozione delle cure palliative pediatriche, annuncia la V edizione del Giro d’Italia delle Cure Palliative Pediatriche (GCPP), inaugurata lo scorso 14 maggio a Firenze presso il Meyer Health Campus.

Dopo il grande successo delle prime quattro edizioni – con oltre 45.000 partecipanti, 166 eventi in 17 Regioni e il coinvolgimento di più di 220 associazioni – l’edizione 2026 si presenta ancora più ricca e diffusa su tutto il territorio nazionale, con un calendario di iniziative pensate per sensibilizzare cittadini, istituzioni e comunità locali.

Il tema di quest’anno, “La Comunità Curante”, richiama un modello di cura fondato sulla responsabilità condivisa, in cui l’assistenza non si limita all’aspetto clinico ma abbraccia la dimensione umana, sociale e relazionale della persona. Accanto ai professionisti sanitari, una rete fatta di familiari, volontari, scuole, enti del Terzo Settore e istituzioni contribuisce a sostenere concretamente bambini e famiglie, contrastando l’isolamento e rendendo la cura più vicina, inclusiva e partecipata.

“GIRO DI PAROLE”: IL GIOCO DI CARTE CHE UNISCE E FA CONOSCERE. Per rendere ogni tappa ancora più partecipata e favorire una maggiore consapevolezza tra grandi e piccoli, l’edizione 2026 introduce anche “Giro di Parole”, un gioco da tavolo ideato appositamente per il Giro d’Italia delle Cure Palliative Pediatriche. Ispirato alla dinamica del Taboo, il gioco propone carte con “parole segrete” legate al mondo delle cure palliative pediatriche – come dignità, sollievo, rete, famiglia – che i partecipanti devono far indovinare senza utilizzare alcune “parole vietate”. Un modo per stare insieme, giocare, imparare e riflettere per costruire una maggiore consapevolezza su temi troppo spesso poco conosciuti ma fondamentali.

UN GUSTO GELATO SPECIALE PER IL GIRO: NASCE “LA GIOIA”. Tra le novità di questa edizione, la collaborazione con Gelateria Badiani, storica realtà fiorentina simbolo di eccellenza artigianale, partner del GCPP. Per l’occasione, Badiani ha ideato un gusto di gelato esclusivo dedicato al Giro d’Italia delle Cure Palliative Pediatriche: “La Gioia”. Un nome che richiama il cuore stesso dell’iniziativa e il valore di momenti di serenità e condivisione anche nei percorsi più complessi di cura. Il gusto “La Gioia” sarà disponibile in tutte le gelaterie Badiani in Toscana, contribuendo a diffondere, anche attraverso un gesto semplice partecipazione e sostegno alle cure palliative pediatriche.

Una delle tappe del Giro si terrà il prossimo 13 giugno a Catania, presso WonderLAD, in via Filippo Paladino 11, con l’iniziativa dal titolo “Oltre la cura, la comunità: percorsi condivisi nelle cure palliative pediatriche”, promossa dalla Fondazione Maruzza in collaborazione con WonderLAD.

L’evento prevede un convegno con professionisti d’eccellenza, conosciuti su tutto il territorio nazionale, ed è rivolto a sanitari, famiglie, scuole, terzo settore e istituzioni, con l’obiettivo di avvicinare la cittadinanza al tema delle cure palliative pediatriche e far conoscere i servizi presenti sul territorio.

Il Giro d’Italia delle Cure Palliative Pediatriche si conferma così un’importante occasione per diffondere una cultura della cura più consapevole e condivisa, capace di mettere al centro i bisogni dei bambini e delle loro famiglie e di coinvolgere attivamente tutta la comunità.

LE CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE. A livello globale, si stima che oltre 22 milioni di neonati, bambini e adolescenti affetti da malattie inguaribili potrebbero beneficiare delle Cure Palliative Pediatriche (CPP). Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, le CPP rappresentano un’assistenza attiva e globale rivolta al bambino nella sua interezza — corpo, mente e spirito — e includono il sostegno costante alla famiglia. Le Cure Palliative Pediatriche mirano a garantire la miglior qualità di vita possibile ai minori con patologie complesse, grazie all’intervento di professionisti specializzati che operano preferibilmente a domicilio. Questo approccio integrato accompagna il bambino e la sua famiglia in ogni fase della malattia, alleviando la sofferenza fisica, psicologica, emotiva e spirituale. Oggi le CPP si rivolgono a un’ampia gamma di condizioni cliniche, molte delle quali rare o prive di diagnosi definitiva, e prevedono percorsi assistenziali personalizzati, costruiti su misura per il bambino e per l’intero nucleo familiare.

LA FONDAZIONE MARUZZA LEFEBVRE D’OVIDIO ETS Da oltre vent’anni, la Fondazione Maruzza Lefebvre D’Ovidio ETS è attivamente impegnata nella promozione, sviluppo e diffusione della terapia del dolore e delle Cure Palliative Pediatriche per bambini e adolescenti affetti da patologie inguaribili. Riconosciuta a livello nazionale e internazionale come punto di riferimento nel settore, la Fondazione opera per garantire ai minori e alle loro famiglie un’assistenza qualificata, dignitosa e centrata sulla persona, attraverso attività di formazione, ricerca, advocacy e sensibilizzazione. Per maggiori informazioni: fondazionemaruzza.org