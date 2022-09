Alfa Basket Catania, il 30 settembre in campo contro Acireale

Un test amichevole che servirà ad entrambe le formazioni per testare la condizione dei giocatori

1' DI LETTURA

CATANIA – Terza amichevole precampionato per l’Alfa Basket Catania. La squadra allenata da coach Davide Di Masi affronterà la sera del 30 settembre (inizio alle ore 20), in trasferta il Basket Acireale del presidente Paolo Panebianco.

Un test che servirà ad entrambe le formazioni per testare la condizione dei giocatori. Gli alfisti, che hanno già affrontato Pgs Sales e Sport Club Gravina, si stanno avvicinando con entusiasmo all’inizio della Serie C Gold (esordio sabato 8 ottobre sul campo della Vis Reggio Calabria).

Il tecnico rossazzurro farà ruotare in campo tutti i giocatori. Non convocato Nicolò Mazzoleni, che a breve lascerà Catania. Il Basket Acireale quest’anno militerà nel torneo di Serie C Silver e affronterà in casa, nella prima giornata, il Canicattì domenica 16 ottobre.