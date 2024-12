Danneggiato l'edificio che è stato evacuato

PALERMO – Un incendio la scorsa notte è divampato ad Alia (Palermo) in una palazzina a due piani. Il rogo è partito dal garage della costruzione in via Macello. Ad andare in fiamme un’auto parcheggiata pare per un corto circuito.

Sono in corso indagini per stabilire le cause dell’incendio. Le fiamme hanno danneggiato la palazzina. E’ stato necessario evacuare l’edificio. Sono in corso da parte dei tecnici del Comune e dei vigili del fuoco le verifiche statiche sulla palazzina.