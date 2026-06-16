 Sicilia, chiesta la distillazione di crisi: allarme per il vino
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Allarme in Sicilia per la qualità del vino: chiesta la distillazione di crisi

Luca Sammartino
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Sammartino ha incontrato gli esponenti del mondo delle cooperative
l'emergenza
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PALERMO – L’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino, ha incontrato ieri a Catania, al Palazzo della Regione, gli esponenti del mondo delle cooperative vitivinicole siciliane per fare il punto sulle misure di contenimento della crisi e sulla programmazione per lo sviluppo e il rilancio del settore.

Allarme in Sicilia per qualità del vino

Nel corso dell’incontro è emersa la necessità di intervenire a livello emergenziale con una distillazione di crisi poiché, prima della vendemmia 2025, si è registrata una scarsa maturazione delle uve e una bassa qualità del prodotto legate in particolare alla presenza della cicalina, un insetto estremamente dannoso per le piante, e alla presenza di varie fisiopatie.

A soffrire di più sono stati i vitigni a bacca rossa.
Entro questa settimana le associazioni di categoria presenteranno in assessorato un articolato pacchetto di proposte volto a limitare i danni.

L’assessore Sammartino, intanto, si è impegnato a portare il tema all’Assemblea regionale siciliana e a recuperare le risorse necessarie per finanziare il processo di distillazione.

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