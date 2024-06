Alle spalle una giornata di roghi: a San Gregorio elicotteri in azione VD

Le immagini del Corpo Forestale

CATANIA – Forestali, vigili del fuoco e volontari della protezione civile e in alcuni casi con i canadair e gli elicotteri sono stati impegnati in otto incendi in Sicilia.

Ben 4 in provincia di Catania. Nello specifico a Licodia Eubea in contrada Boschitello, a San Gregorio di Catania in contrada Carubbazza, a Vizzini in Bosco Sant’Angelo, a Caltagirone in contrada Terrana. A San Gregorio sono intervenuti due elicotteri mentre a Licodia Eubea 2 canadair e un elicottero, a Caltagirone un elicottero e un canadair.