Le province più a rischio

La Protezione civile regionale ha confermato l’allerta rossa per il rischio incendi in gran parte della Sicilia anche per la giornata di venerdì 24 luglio. Il nuovo bollettino segnala un livello di pericolosità elevato su quasi tutto il territorio dell’Isola, mentre nelle province di Catania e Messina il livello di allerta scende ad arancione. L’avviso riguarda sia il pericolo di incendi sia gli effetti delle elevate temperature previste nelle prossime ore.

Allerta rossa in quasi tutta la Sicilia

Secondo il bollettino diffuso dalla Protezione civile regionale, il rischio incendi resta classificato come alto in tutte le province siciliane, con l’eccezione di Catania e Messina, dove è stata dichiarata un’allerta arancione, corrispondente a una pericolosità media. L’invito è a mantenere la massima prudenza, evitando comportamenti che possano favorire l’innesco di roghi in un periodo già caratterizzato da numerosi incendi in diverse aree dell’Isola.

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Ondata di calore: allerta gialla in tre città

Per quanto riguarda le ondate di calore, il bollettino indica un’allerta gialla, corrispondente al livello 1, nelle città di Palermo, Catania e Messina. Le temperature massime percepite previste sono di 37 gradi a Catania, 35 gradi a Messina e 35 gradi a Palermo, valori che confermano il persistere dell’ondata di calore sulla Sicilia anche nella giornata di venerdì 24 luglio.

Secondo alcune proiezioni, il caldo africano sarà protagonista anche ad agosto in Sicilia.