Gli esperti non escludono picchi di 50 gradi. Le previsioni

L’estate non ha alcuna intenzione di concedere una tregua alla Sicilia. Dopo un luglio caratterizzato da giornate afose e temperature elevate, le prime proiezioni per agosto indicano uno scenario che potrebbe risultare ancora più impegnativo, soprattutto per l’Isola. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Europeo per le previsioni a medio termine (ECMWF) confermano infatti una marcata anomalia termica sul Mediterraneo, con valori diffusamente superiori alle medie stagionali e il rischio di nuove intense ondate di calore.

Per la Sicilia questo significa che il caldo africano potrebbe tornare a dominare la scena per buona parte di agosto, mantenendo elevate le temperature sia lungo le coste sia, soprattutto, nelle aree interne, dove – secondo le previsioni meteo – i termometri potrebbero spingersi nuovamente oltre i 40 gradi.

Meteo, cosa succederà ad agosto in Sicilia

Secondo le tendenze elaborate dall’ECMWF, l’anticiclone africano continuerà a esercitare la propria influenza sul bacino del Mediterraneo anche nelle prime settimane di agosto. La vasta area di alta pressione favorirà condizioni di stabilità atmosferica e temperature ben oltre la norma. Gli esperti de IlMeteo spiegano che su gran parte dell’Italia sono previste anomalie termiche di circa 3°C sopra la media climatica, mentre su alcune aree del Nord lo scarto potrebbe arrivare fino a 5°C.

Anche la Sicilia sarà coinvolta da questa fase molto calda, con massime che potranno superare con facilità i 34-35 gradi e raggiungere o oltrepassare localmente i 40 gradi, soprattutto nell’entroterra. Le città costiere dovranno fare i conti anche con un tasso di umidità elevato, fattore destinato ad aumentare sensibilmente la temperatura percepita.

Meteo, temperature estreme ad agosto in Sicilia?

Le proiezioni richiamano l’attenzione anche sugli scenari più estremi. Se nella seconda settimana di luglio sono previsti 45°C nelle zone interne della Sardegna, 42°C a Nuoro, 41°C a Caltanissetta, Foggia e Oristano e 40°C a Firenze, vuol dire che in queste zone ad agosto si potrebbero toccare i 50 gradi. Si tratta di una valutazione basata sulle attuali tendenze meteorologiche e non di una previsione puntuale per singole località. In Sicilia, dove negli ultimi anni si sono già registrati valori eccezionali durante le grandi ondate africane, l’evoluzione sarà monitorata costantemente con gli aggiornamenti dei prossimi giorni.

Leggi anche Cos’è il Super El Niño e quali effetti potrebbe avere sulla Sicilia Caldo record in Sicilia, fino a 45 gradi nel weekend: da lunedì lieve tregua Ondata di calore a Palermo, Ferrandelli: “Stop alle carrozze”

Cresce il rischio di fenomeni violenti

L’altra faccia dell’anticiclone africano riguarda i possibili episodi di maltempo estremo. Il forte riscaldamento dell’aria e del mare aumenta infatti l’energia disponibile nell’atmosfera. Quando masse d’aria più fresca riusciranno a penetrare sull’Italia, il contrasto termico potrà favorire la formazione di temporali molto intensi. Gli esperti mettono in guardia dal rischio di grandinate distruttive, nubifragi lampo e downburst, violente raffiche di vento lineare che possono superare i 100 chilometri orari, con possibili danni a coltivazioni, infrastrutture e alberi.

Le previsioni per agosto restano una tendenza

Gli stessi meteorologi invitano comunque alla prudenza nell’interpretazione di questi dati. Le indicazioni diffuse dal Centro Europeo derivano da modelli fisico-matematici stagionali e rappresentano una tendenza generale, non una previsione dettagliata giorno per giorno. Per conoscere con precisione quando arriveranno le fasi più calde e quali aree saranno eventualmente interessate dai temporali più violenti sarà necessario attendere i bollettini a breve termine. Nel frattempo, in Sicilia, nel weekend del 18 e del 19 luglio potrebbero essere raggiunte punte di 45 gradi.