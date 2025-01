Amts, fumata nera sulla nuova governance: tutto rinviato a lunedì

Il nodo dei vertici dell'azienda di trasporto pubblico

CATANIA – Fumata nera. È stato rinviato a lunedì prossimo il cda che dovrebbe nominare la nuova governance dell’Amts, l’azienda partecipata del comune di Catania che si occupa di trasporto e sosta.

La presidenza dovrebbe andare all’imprenditore Fabio Taccia, nome autonomista e vicino all’ex presidente del consiglio e deputato regionale, Giuseppe Castiglione. Che però, come scritto oggi da questa testata, sembrerebbe non avere i requisiti, cosa che impedirebbe al sindaco Trantino di accettarne il nome. Taccia però resta, al momento, l’unico in lizza.

A quanto pare, dunque, la questione sembrerebbe più spinosa del previsto e la nomina di Taccia potrebbe non essere più percorribile. Lo sapremo, probabilmente, lunedì prossimo quando il cda si riunirà nuovamente.

Il bilancio Amts

Intanto, oggi, l’azienda ha approvato il bilancio che vede ben 3,8 milioni di euro di utili; un’assemblea straordinaria ha poi stabilito anche un aumento di capitale da 17 a 21 milioni di euro.

“Un segnale importante – afferma l’attuale amministratore unico di Amts, Giacomo Bellavia. pronto a lasciare ma, evidentemente, costretto ancora a restare-. In passato, c’erano perdite, ma sono anni che abbiamo utili e questo ci ha consentito di aumentare il capitale sociale”.