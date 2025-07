Ingresso libero il 30 luglio.

Anima Barocca: la magnificenza di Santa Rosalia. È il titolo dell’evento in programma il prossimo 30 luglio alla Cattedrale di Palermo.

Curato dalla direzione artistica dell’Officina Barocca Siciliana diretta da Roberta Faja, propone un labirinto emozionale descrivendo musicalmente la città di Palermo quando nel XVII secolo fu colpita da una devastante epidemia di peste ed infine liberata dal miracolo per mano di Rosalia.

In scena alle 21.15, è Rosalia l’ispiratrice per questo nuovo evento con un repertorio variegato, con brani tratti da opere del ‘700, tra Vivaldi, Rameau, Lully e con un organico di archi, fiati, coro e solisti diretti da Roberta Faja. Per colorare tutti gli stati d’animo di Rosalia, Roberta Faja ha scelto dei testi moderni scritti dalla giornalista Rosa Di Stefano per conoscere e scoprire quanto di più celato puo’ esistere: i sentimenti e le emozioni. Una giovinezza spensierata, lo sgomento, la fuga, la solitudine, ma anche una forza immensa di luce e libertà.

L’Officina Barocca Siciliana nasce a Palermo nel 2021 dall’intuizione della flautista Roberta Faja con l’obiettivo di promuovere e valorizzare la musica e la cultura barocca nel territorio nazionale e internazionale.

Intento dell’Ensemble, che nasce nel 1987, è quello di divulgare l’idea della musica vista non solo come semplice momento di esecuzione musicale ma come strumento per rappresentare l’atmosfera di un periodo assai felice della storia della musica qual’è l’Epoca Barocca. Ha quindi rivolto la sua attenzione ad organizzare spettacoli di linea prettamente filologica, realizzando un repertorio con la prassi esecutiva originale e con l’impiego di strumenti antichi. www.officinabaroccasiciliana.it

La mission dell’Officina Barocca Siciliana è quello di sviluppare e ampliare la conoscenza della musica antica nel suoariegato e amplio ventaglio, ponendo come focus primario il repertorio del Settecento, attraverso il veicolo delle Arti.

Vivaldi, Rameau e Lully vestiranno questo racconto, il repertorio verrà eseguito dall’orchestra e dai solisti dell’Officina Barocca Siciliana condotta da Roberta Faja.

I testi scritti da Rosa Di Stefano si intersecheranno con la struttura musicale generando emozioni e nutrendo le molteplici pieghe dell’anima ANIMA BAROCCA.

Il controtenore Antonio Giovannini sarà ospite speciale dell’evento, con la sua voce evocherà la tipica vocalità dei castrati dell’epoca barocca.

L’evento è inserito nelle manifestazioni per la 400+1 ricorrenza dei festeggiamenti per Santa Rosalia organizzati dal Comune di Palermo.

I solisti dell’Officina Barocca Siciliana:

Ester Persia – Traversiere

Anna Rita Rumore – Elena Schiera – Soprani

Claudio Misuraca – Tenore

Federico Cucinotta – Basso

Cattedrale di Palermo

mercoledì 30 luglio 2025 – ore 21.15. Ingresso libero