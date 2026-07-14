 "Anziani tra gli escrementi, la 'Iside' è del tutto estranea"
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“Anziani tra gli escrementi, la ‘Iside’ è del tutto estranea”

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LA LETTERA
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Con riferimento all’articolo pubblicato in data 11 luglio 2026 dal titolo «”Anziani lasciati tra
gli escrementi”: 11 indagati, in 3 rischiano l’arresto», si precisa che la Iside Società Cooperativa
Sociale, con sede legale in Carini (PA), Via Marchiano n. 2, non gestisce né ha mai gestito le strutture
«Casa dei Gerani 2», «La Stella Residenza per anziani» e «Regina di Sicilia Residenza per
anziani», menzionate nell’articolo quali sedi dei presunti fatti oggetto dell’inchiesta della Procura di
Caltanissetta.

La Iside Società Cooperativa Sociale gestisce esclusivamente la casa per anziani «Iside»
sita in Butera (CL), struttura che non è in alcun modo interessata dal procedimento penale richiamato.
La Cooperativa, il suo legale rappresentante e i suoi dipendenti sono pertanto del tutto estranei ai fatti
descritti nell’articolo.

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