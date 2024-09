Aragona, l’incidente mortale: lacrime per l’addio a Martina Frequente

La commozione e le condizioni dei feriti

AGRIGENTO- Incredulità, rabbia, commozione. Non è voluto mancare proprio nessuno al funerale di Martina Frequente, la ragazza di 26 anni deceduta nella notte tra sabato e domenica in un tragico incidente stradale avvenuto ad Aragona, nell’Agrigentino.

Familiari, amici, colleghi e semplici conoscenti hanno reso omaggio alla giovane commessa nella chiesa di Santa Croce a Villaseta, il quartiere in cui viveva. Il religioso silenzio che regnava in parrocchia è stato a più riprese interrotto da inevitabili momenti di intensa partecipazione.

Anche don Stefano, il prete cresciuto proprio in quel quartiere e che ha officiato la cerimonia, non è riuscito a trattenere le lacrime durante l’omelia: “Oggi abbiamo una nuova opportunità della vita, in questo momento non riusciamo a capire ma il Signore è dalla parte della vita. Non occorre parlare, chiedersi il perché cresciamo in fede. La separazione non sarà lunga, ci rivedremo in cielo, nella terra dei viventi”.

Martina era una ragazza conosciuta in città anche per il lavoro che svolgeva in un noto negozio di abbigliamento ad Agrigento. Solare, legata alla famiglia e al suo compagno con il quale aveva già programmato le nozze per la prossima estate.

Domenica scorsa, però, il tragico incidente. La ragazza viaggiava a bordo di un’auto in compagnia del papà, della mamma e del fidanzato. Tornavano da un matrimonio. Poi lo schianto con un altro veicolo che proveniva dalla corsia opposta.

Troppo gravi le lesioni riportate dalla ventiseienne, deceduta poche ore dopo in ospedale. I genitori e il ragazzo, seppur gravemente feriti, sono fuori pericolo. Così come la coppia, originaria di Sanfratello, a bordo del secondo mezzo coinvolto.

Le indagini sono in corso e serviranno a fare luce su quanto accaduto quella tragica notte. Questo, invece, è il giorno della preghiera e del silenzio.