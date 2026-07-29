Area interna del Corleonese, del Sosio e del Torto: interventi per 33 milioni

Via libera dalla Regione per la gestione e il controllo degli interventi

PALERMO – L’Area interna del Corleonese, del Sosio e del Torto ha avuto il via libera della Regione per la gestione e il controllo degli interventi nell’ambito delle strategie territoriali del Pr Fesr Sicilia 2021-2027. La giunta guidata dal presidente Renato Schifani ha approvato la convenzione per il riconoscimento come “organismo intermedio” dell’Autorità territoriale che conta sedici comuni del Palermitano.

I comuni interessati dai lavori

Presidente dell’Area interna è Vito Barone, sindaco di Ciminna, al vertice di un organismo che adesso potrà fare partire interventi per 33,5 milioni di euro già individuati nel cronoprogramma per migliorare la qualità della vita dei cittadini a Corleone, Ciminna, Castronovo di Sicilia, Contessa Entellina, Godrano, Bisacquino, Campofelice di Fitalia, Campofiorito, Giuliana, Palazzo Adriano, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, Vicari, Lercara Friddi e Chiusa Sclafani. Si tratta di un’area estesa 1.280 chilometri quadrati con una popolazione di circa 48 mila abitanti.

I progetti

I progetti sono trentuno e riguardano principalmente la manutenzione di strade urbane ed extraurbane, illuminazione pubblica, arredo urbano, efficienza energetica, reti idriche e sicurezza idrogeologica, sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, cultura, patrimonio naturale, turismo sostenibile. E ancora, in sinergia con l’Asp, riorganizzazione dei servizi sanitari territoriali per la diagnostica di laboratorio, la medicina di prossimità e l’attività di screening e prevenzione.

“Traguardo importante”

“Il riconoscimento dell’Area Interna del Corleonese, del Sosio e del Torto come organismo intermedio – dice il presidente Barone – rappresenta un traguardo importante, risultato di un percorso condiviso tra i sedici comuni delle nostre comunità territoriali e la Regione. Questo passaggio ci consente di entrare nella fase operativa e di avviare interventi per oltre 33 milioni di euro che incideranno concretamente sulla qualità della vita delle nostre comunità. Impiegheremo le risorse per opere strategiche per la viabilità, le reti idriche, l’efficienza energetica, la sicurezza del territorio, la rigenerazione urbana, lo sviluppo sociale e la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale. Particolare attenzione sarà rivolta al rafforzamento dei servizi sanitari territoriali, grazie alla collaborazione con l’Asp, per garantire ai cittadini una sanità di prossimità più efficiente e accessibile”.

“Ringrazio il presidente Schifani – conclude Barone – il Governo regionale e tutti i sindaci dell’Area interna per il lavoro svolto in questi anni. Adesso avviamo la fase operativa. Continueremo a operare con senso di responsabilità, trasparenza e spirito di collaborazione affinché ogni intervento produca benefici concreti per i cittadini. Questo è un investimento sul futuro delle nostre comunità e sulla capacità delle aree interne di crescere, contrastare lo spopolamento e creare opportunità di sviluppo».