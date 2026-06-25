Arpa Sicilia, inaugurata la Control room: monitora le acque costiere

Savarino: "Si aggiunge ad un progetto ben più ampio con una spesa da 7 milioni e mezzo"

PALERMO – Una stanza dedicata al monitoraggio dell’area, delle acque costiere e degli impianti di depurazione in Sicilia. Si chiama Control room ed è l’infrastruttura telematica di nuova generazione di Arpa Sicilia, per la gestione e l’analisi di dati ambientali, inaugurata oggi nella sede della direzione generale dell’agenzia al Roosevelt sul lungomare Cristoforo Colombo dell’Addaura a Palermo.

“3 milioni di miliardi di operazioni al secondo”

“Con il vecchio sistema di monitoraggio effettuavamo 4 miliardi di operazioni al secondo – spiega Vincenzo Infantino, direttore generale di Arpa Sicilia – con questo invece possiamo arrivare ad oltre 3 milioni di miliardi di operazioni al secondo”.

La piattaforma, che è già attiva da qualche giorno, attraverso un sistema chiamato Nose registra le segnalazioni dei cittadini, poi il sistema identifica l’area di pertinenza e suggerisce ai tecnici di Arpa il luogo esatto dove recarsi per il campionamento in questione. In più il sistema ha accesso anche ai dati satellitari e può analizzare, con un anticipo di tre giorni, alcuni casi di episodi di crisi ambientali per comunicarli alle amministrazioni di competenza.

Savarino: “Control room solo un tassello”

“Stiamo utilizzando tutti i fondi che abbiamo messo a disposizione per il potenziamento di questa struttura di Arpa, quindi la control room è solo un tassello che si aggiunge ad un progetto ben più ampio con una spesa da 7 milioni e mezzo – spiega Giusi Savarino, l’assessore regionale al Territorio e all’Ambiente – il nostro intento è quello di utilizzare questi grandi padiglioni per fare ricerca e monitoraggio ma ci sarà anche una sala destinata alla convegnistica e poi un piccolo capannone sarà destinato ad un campus dove i ragazzi delle scuole potranno fare educazione ambientale”.

“Pronto un piano per rilancio e assunzioni per Arpa”

“Abbiamo preparato un piano, che porteremo la prossima settimana in commissione e in aula, per il rilancio di Arpa con assunzioni a tempo indeterminato e determinato. Spesso ai bandi partecipano meno persone di quante ne servano”, ha detto l’assessore Savarino a margine dell’inaugurazione della Control room della sede di Arpa a Palermo.

“Ci saranno – ha proseguito – due filoni di assunzioni: a tempo determinato per progetti con finanziamenti già destinati ad essi e poi un piano di rilancio con assunzioni a tempo indeterminato. Su quest’ultimo bisognerà trovare la quadra con il collega Dagnino, perché più soldi possiamo ottenere e più possiamo assumere. Ci troviamo però di fronte ad uno scoglio, ossia che in questo momento non possiamo aumentare troppo la spesa corrente, perché questo ci è stato imposto dal ministero delle Finanze. Chiederemo però una deroga al blocco delle assunzioni”.