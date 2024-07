Arrestato Giacomo Bozzoli, era nascosto nella sua villa a Soiano

Per lui la condanna, in via definitiva, per l'uccisione dello zio

LE INDAGINI









GARDA – È stato arrestato il 39enne Giacomo Bozzoli. La manette sono scattate nel pomeriggio di oggi, giovedì 11 luglio. Bozzoli si trovava nella sua villetta del Lago di Garda. Bozzoli è condannato, in via definitiva, per l’omicidio dello zio Mario e la distruzione del suo cadavere nel forno della fonderia a Marcheno in provincia di Brescia l’8 ottobre 2015. L’operazione che ha dato il via all’arresto si conclusa alle 17.45. L’imprenditore si era dato alla fuga e aveva fatto perdere le proprie tracce. L’uomo è stato rintracciato nella propria villa di Soiano, nella sponda bresciana del lago di Garda.

Pubblicato il









