Arrivano i fondi per le Ipab siciliane con i conti in rosso

PALERMO – Boccata d’ossigeno per le Ipab siciliane. Un contributo da quattro milioni di euro sarà concesso dalla Regione “al fine di garantire il pagamento degli stipendi del personale delle strutture che si trovano in larga parte in grave difficoltà economica”. L’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali ha pubblicato un avviso rivolto anche agli enti che non hanno raggiunto l’equilibrio economico finanziario nell’esercizio precedente.

Albano: “Le Ipab hanno una grande funzione”

“Anche quest’anno – dichiara l’assessora Nuccia Albano – abbiamo previsto le somme per fronteggiare gli oneri derivanti dall’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti regolarmente assunti. Abbiamo il dovere di tutelare il personale che, con un grande senso di abnegazione, svolge un’importantissima funzione sociale per il territorio”.

Il contributo per le Ipab

La quota del 20 per cento dello stanziamento relativo al contributo per l’anno 2024, pari a ottocentomila euro è riservata alle Ipab della Sicilia che non svolgono più le loro attività ed è destinata alla copertura dei contributi previdenziali del personale, accertati alla data del 31 dicembre 2023, dovuti e non ancora versati agli istituti previdenziali e non prescritti. L’ammontare del contributo da concedere agli enti che ne abbiano titolo verrà determinato in proporzione al numero degli enti partecipanti e al fabbisogno indicato nell’istanza.

Le Ipab che intendano richiedere il contributo devono far pervenire, entro il prossimo 6 settembre, la documentazione all’indirizzo dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it.