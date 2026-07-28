Ha già annunciato l'intenzione di aderire al Gruppo Misto

PALERMO – La commissione Verifica poteri dell’Ars non era in numero legale e sono slittate, dunque, le procedure di insediamento al parlamento regionale di Luigi Salvaggio, primo dei non eletti nella lista di Forza Italia in provincia di Agrigento, che già da oggi avrebbe dovuto coprire il seggio lasciato da Roberto Gallo Afflitto dimessosi nei giorni scorsi dopo essere stato coinvolto in una indagine giudiziaria.

L’insediamento di Salvaggio, che ha annunciato l’intenzione di aderire al gruppo Misto, è dunque rinviato alla prossima seduta.