Ars, Figuccia (Prima l’Italia): “Finanziaria, si faccia presto”

Per il deputato servono "risposte immediate alle imprese, ai Comuni, agli agricoltori ed a migliaia di dipendenti regionali"

Palermo – “Comprendo che sulla legge di stabilità si lavora per trovare un accordo complessivo, ma all’esterno del Parlamento è passato il messaggio che le sedute di Aula dipendono anche dal calendario calcistico tra finali e play off”. Lo afferma Vincenzo Figuccia, deputato di Prima l’Italia all’Assemblea regionale siciliana.

“Occorre fare in fretta e – invita Figuccia – licenziare la finanziaria per dare risposte immediate alle imprese, ai Comuni, agli agricoltori ed a migliaia di dipendenti regionali che da oggi rischiano di non ricevere lo stipendio a fine mese. Poi, approvata la finanziaria, va intavolata una trattativa con lo Stato per recuperare il 41% di risorse che mancano sui capitoli del bilancio della Regione. Non va taciuto, infatti, che ci sono tagli lineari anche sulle spese che riguardano tutte le società partecipate e controllate. Infine, ulteriori ritardi rischiano di bloccare per diversi mesi la spesa dei fondi comunitari e del Pnrr. Ciò sarebbe davvero grave in un anno in cui ulteriori stop dell’attività legislativa saranno fisiologici, obtorto collo, per le elezioni amministrative e regionali”.