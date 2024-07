Ars, via all’esame della manovra: governo battuto sul servizio civile

Si attende ancora il maxi emendamento dei deputati

PALERMO – La manovra ha iniziato spedita il suo iter all’Assemblea regionale siciliana, col Governo Schifani che va sotto sul servizio civile mentre si attende il maxi emendamento che conterrà le richieste degli inquilini di Sala d’Ercole.

La canicola estiva non ferma i lavori di Palazzo dei Normanni, dove l’Assemblea guidata dal presidente Gaetano Galvagno si è riunita per continuare l’esame di una manovra che vale oltre 100 milioni di euro.

In totale 25 gli articoli presentati dall’Esecutivo che dovrebbero dare respiro a comuni in dissesto, consorzi di bonifica e forestali, oltre a 10 milioni per la crisi idrica e uno per quella dei rifiuti a Palermo.

Un ddl che Galvagno, durante la cerimonia del Ventaglio di questa mattina, ha definito “stracondiviso” con le opposizioni e la cui trattazione appare spedita, almeno per i primi articoli.

Accantonati i più contestati, tra i quali la stabilizzazione nei consorzi, ma la bocciatura, neanche troppo a sorpresa, arriva sull’11 che prevedeva cinque milioni per il servizio civile: l’emendamento soppressivo, primo firmatario il capogruppo Pd Michele Catanzaro, passa per un solo voto ma tanto basta.

Passa anche l’articolo che stanza un milione e mezzo per il trofeo Coni che si svolgerà a ottobre fra Palermo e Catania.