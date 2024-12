Asp di Palermo e Comune insieme per la prevenzione del randagismo

I veterinari hanno impiantato gratuitamente diversi microchip

PALERMO – Informazioni, consulenze, ma soprattutto impianto del microchip, quale forma più efficace per la prevenzione del randagismo. È stata una mattinata di intensa attività al Centro commerciale Conca d’Oro di Palermo per i veterinari dell’Asp che hanno partecipato all’iniziativa promossa dal Comune di Palermo e realizzata dall’Azienda sanitaria provinciale in collaborazione con i Lions Club I Circoscrizione Distretto 108Yb Sicilia.

In 6 ore di attività sono stati tantissimi i cittadini che si sono rivolti agli operatori dell’unità mobile per avere informazioni sull’anagrafe canina e in 18 hanno, anche, approfittato dell’opportunità, per far impiantare gratuitamente il microchip al proprio cane.

Presenti nell’area dedicata alla prevenzione, antistante l’ingresso del Centro commerciale, anche il Direttore sanitario dell’Asp, Antonino Levita, e l’Assessore comunale all’Innovazione, abitare sociale, politiche giovanili, benessere animale, Fabrizio Ferrandelli.

Dai due è stato sottolineato come “l’impegno dei due Enti sia fondamentale per la prevenzione del randagismo, anche attraverso l’attività di sterilizzazione che viene garantita dai veterinari dell’Azienda sanitaria”.

Un rapporto di stretta collaborazione che ha visto nei giorni scorsi i professionisti dell’Asp impegnati anche nei primi interventi di osteosintesi su cani e gatti nell’ambulatorio del canile.

L’attività al Centro Conca d’Oro è stata completata con gli screening di prossimità a favore dei cittadini che Azienda sanitaria e Lions promuovono con continuità in tutto il territorio di città e provincia. A bordo di un camper e all’interno di un gazebo sono state assicurati agli utenti lo screening del diabete e la vaccinazione antinfluenzale. Attività quest’ultima che si inserisce nell’ampio programma organizzato dall’Asp di Palermo in occasione dell’Influ-Day con ambulatori e centri vaccinali aperti in modalità Open day.