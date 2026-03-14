L’Asp di Palermo cerca medici: cosa fare e quanto si guadagna

Pubblicati due bandi

Opportunità di lavoro nella sanità. L’Asp di Palermo ha pubblicato due avvisi pubblici per il conferimento di incarichi libero-professionali a medici da destinare ai pronto soccorso e agli istituti penitenziari per garantire la continuità dell’assistenza.

Il primo avviso prevede incarichi di sei mesi e prevedono un compenso di 85 euro lordi l’ora, comprensivo di oneri fiscali e previdenziali. Il secondo è rivolto a psichiatri per gli istituti penitenziari di Palermo e Termini Imerese, con incarichi semestrali e un compenso orario di 65 euro lordi.

Il direttore dell’Asp di Palermo

“Con questi avvisi – sottolinea il direttore generale dell’Asp di Palermo, Alberto Firenze – attiviamo una procedura straordinaria che consente di garantire la continuità dell’assistenza in due ambiti particolarmente sensibili del sistema aziendale. Il ricorso agli incarichi libero-professionali è stato previsto per far fronte a esigenze cui non è stato possibile rispondere attraverso assunzioni a tempo indeterminato o determinato. Si tratta di una soluzione temporanea”.

Le domande sul sito

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online entro il 20 marzo prossimo, attraverso la piattaforma disponibile sul sito dell’Asp di Palermo, sezione concorsi. I bandi integrali sono disponibili sul sito istituzionale dell’Asp (www.asppalermo.org).