Manager dell’Asp Palermo visitano l’area sanitaria del carcere Ucciardone

Verificati i risultati della collaborazione tra l’Azienda sanitaria e l’istituto penitenziario

PALERMO – Un modello di collaborazione che produce risultati concreti e guarda all’innovazione. È questo il quadro emerso dalla visita istituzionale di Alberto Firenze, nuovo direttore generale dell’ASP di Palermo – accompagnato dal direttore sanitario aziendale Antonino Levita – all’area sanitaria della Casa di reclusione dell’Ucciardone. Lo scrive l’Asp in una nota.

Ad accogliere i vertici dell’Azienda sono stati il direttore dell’istituto Fabio Prestopino e il direttore sanitario Gaetano Anello. Presente anche Liliana Costa, Direttore della UOC Radiologia territoriale dell’ASP.

Durante la visita è stato possibile verificare i risultati della collaborazione tra l’Azienda sanitaria e l’istituto penitenziario, un lavoro sinergico che ha permesso di migliorare l’organizzazione e la qualità dell’assistenza sanitaria all’interno del carcere.

Particolarmente significativa la tappa nell’area radiologica, oggetto di un intervento di completa ristrutturazione e oggi dotata di apparecchiature di ultima generazione: un telecomandato digitale diretto, un ecografo e un Dental Scan. Tecnologie che consentono di effettuare gli esami di primo livello direttamente all’interno della struttura, evitando la movimentazione dei detenuti e garantendo maggiore sicurezza ed efficienza.

La visita si è chiusa con la volontà comune di proseguire lungo la strada della collaborazione e dell’innovazione. Il direttore generale e il direttore sanitario dell’ASP hanno espresso apprezzamento per l’impegno e la professionalità del personale aziendale e del carcere, ribadendo “l’obiettivo di potenziare ulteriormente i servizi sanitari destinati alla popolazione detenuta”.