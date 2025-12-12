Asp Siracusa, nominati nuovi direttori e assunti 30 professionisti

Prosegue il rafforzamento dell'organico sanitario

SIRACUSA – Prosegue il rafforzamento dell’organico sanitario all’Asp di Siracusa con la nomina di nuovi direttori di Unità operative complesse e l’assunzione di 30 ulteriori figure professionali, consolidando l’impegno verso il miglioramento della qualità e dell’efficacia dei servizi sanitari offerti ai cittadini della provincia. Lo rende noto l’Asp tramite una nota.

A conclusione delle procedure sono stati conferiti due nuovi incarichi di direzione di Unità operative complesse: si tratta di Antonino Zocco nominato direttore della Fisiatria e Riabilitazione del presidio ospedaliero A. Rizza di Siracusa e di Sebastiano Midolo direttore del Servizio di Impiantistica e Antinfortunistica.

È stata completata, inoltre, con la stipula dei relativi contratti di lavoro l’immissione in servizio di 30 nuove figure professionali di cui a tempo indeterminato 8 dirigenti medici in Radiodiagnostica, 3 dirigenti medici in Psichiatria, 2 dirigenti medici in Medicina interna, 2 dirigenti medici in Cardiologia, 1 dirigente medico in Nefrologia, 1 dirigente medico in Medicina del Lavoro, 1 tecnico di Neurofisiopatologia nonché a tempo determinato, per il rafforzamento dei servizi nell’ambito dei Progetti del Piano nazionale Equità nella Salute, di 4 infermieri, 4 operatori socio-sanitari, 3 psicologi, 1 assistente sociale.

“Continua, con l’ingresso di 30 nuovi professionisti e l’assegnazione di nuovi ruoli direzionali – dice l’Asp – l‘impegno per garantire una gestione efficace ed efficiente, investendo sulle risorse umane e sulla leadership qualificata per rispondere con maggiore efficacia ai bisogni sanitari dei cittadini della provincia e per raggiungere gli obiettivi di salute prefissati dai piani nazionali e regionali”.