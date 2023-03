Assistenza migranti, intesa Asp di Palermo-Coop San Marco

Il protocollo avrà validità due anni

PALERMO – E’ stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra l’Asp di Palermo e la società cooperativa San Marco di Palma di Montechiaro (Ag) rappresentata da Angelo Romano per la progettazione e la realizzazione integrata di servizi di assistenza sanitaria in favore di migranti.

L’intesa, siglata per i prossimi due anni, per la partecipazione ad avvisi pubblici indetti dalle prefetture e dai Comuni siciliano per la progettazione e la realizzazione e gestione integrata di servizi di assistenza socio-sanitaria in favore dei migranti.

Un progetto per sperimentare un approccio integrato con modalità organizzative per garantire un servizio di medicina di base di orientamento socio sanitario e di supporto psicologico ai richiedenti e titolari di protezione internazionale con particolare attenzione alle misure di sostegno nei confronti della situazioni vulnerabili e di riabilitazione delle vittime di tortura o di situazione di grave violenza.

La cooperativa San Marco molto attiva nell’agrigentino si impegna a garantire lo stato di salute dei propri ospiti e di accompagnare gli stessi attraverso i propri operatori presso le strutture dell’Asp e l’azienda si impegna a garantire alla cooperativa il necessario supporto psico-sociosanitario all’attività di accoglienza promossa a favore dei migranti accolti.