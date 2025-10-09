 Assoluzione Milazzo, FdI: “Mai avuto dubbi sulla sua innocenza”
Assoluzione Milazzo, FdI: “Mai avuto dubbi sulla sua innocenza”

"Non abbiamo mai avuto dubbi sulla sua innocenza"
LA NOTA
di
PALERMO – “Non abbiamo mai avuto dubbi sull’innocenza del capogruppo di Fratelli d’Italia al consiglio comunale, Giuseppe Milazzo. A lui va la mia sincera soddisfazione per l’esito del procedimento che lo vedeva imputato per tentata concussione”, a dichiararlo sono Antonio Rini,  segretario cittadino di Fratelli d’Italia che, a nome di tutti i componenti di Fratelli d’Italia, esprime la propria felicità per la fine del processo nei conforti di Milazzo

“Milazzo – conclude – ha affrontato un percorso complesso con dignità, determinazione e integrità. Oggi questa vicenda si chiude definitivamente, consentendogli di voltare pagina e proseguire con rinnovata energia il suo impegno per il bene della nostra città e del nostro territorio”.

