Assunzioni negli enti locali, Lo Re: “Sì alla modifica normativa”

Il segretario del Csa: "Aiutare i comuni a erogare i servizi"

AGRIGENTO – Certificare le reali capacità assunzionali degli enti locali, ridando fiato ai comuni siciliani. E’ questo l’obiettivo di un emendamento messo a punto dal Segretario generale del comune di Ribera, Leonardo Misuraca , e presentato al Senato nel ddl di conversione del decreto legge 60 del maggio 2024.

“Si tratta di un intervento normativo fondamentale per i comuni siciliani – dice Vincenzo Lo Re del sindacato Csa Cisal – che consentirebbe agli enti locali di rinforzare i propri organici a vantaggio dei cittadini. Il meccanismo attuale penalizza infatti moltissimi comuni della nostra Isola classificandoli come ‘non virtuosi’, solo perché si considerano nella spesa del personale anche quelle somme utilizzate in passato e che non sono proprie degli enti locali”.

“Il risultato paradossale è che tantissimi enti si trovano oggi in enorme difficoltà – continua Lo Re – e per questo chiediamo alle forze politiche del Parlamento nazionale di attivarsi, facendo squadra con i sindaci e le parti sociali per sanare quella che sarebbe un’ingiustizia. Il rischio concreto è che i comuni non possano più assumere figure praticamente indispensabili per il corretto funzionamento degli enti e per garantire servizi alla cittadinanza, a causa di vincoli che avrebbero effetti deleteri anche sulle stabilizzazioni. Ringraziamo la segreteria regionale del Csa-Cisal, nella persona di Giuseppe Badagliacca, per essersi fatta parte attiva presso i vertici nazionali del nostro sindacato che sono pronti a sostenere questa iniziativa”.