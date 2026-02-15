CasaSi Group e Studio Casa: oltre trent’anni di arredamento a Palermo

CasaSi Group e Studio Casa operano nel settore delle cucine e dell’arredamento a Palermo da oltre trent’anni, iniziando la propria attività come rivenditore esclusivista del marchio Berloni per la città. Nel tempo sono diventati uno dei punti vendita di riferimento per la progettazione e realizzazione di cucine e arredamento per la casa.

La forza dei tre showroom nasce da un percorso costruito negli anni: la capacità di interpretare le tendenze del design internazionale e tradurre le esigenze del cliente in soluzioni funzionali e personalizzate. Con il supporto di professionisti qualificati e la partnership con i marchi più prestigiosi dell’Italian Style, CasaSi Group e Studio Casa progettano ogni ambiente con attenzione alla funzionalità, ai materiali di qualità e alla coerenza estetica. Ogni progetto viene seguito dalla fase iniziale fino alla realizzazione finale, garantendo un risultato che rispecchia pienamente le aspettative del cliente.

IL SERVIZIO SU MISURA

Ciò che distingue CasaSi Group e Studio Casa è l’approccio personalizzato, basato su un’esperienza consolidata di oltre trent’anni: ogni cliente riceve una progettazione su misura studiata per valorizzare spazi, gusti ed esigenze specifiche. Non esistono soluzioni standard, ma solo progetti unici che nascono dall’ascolto attento delle necessità di chi vive la casa ogni giorno. Il servizio si articola in tre fasi fondamentali che garantiscono un risultato perfetto:

Sopralluogo

Un’analisi accurata dell’ambiente per raccogliere le informazioni utili al progetto, studiando spazi, dimensioni, esposizione alla luce e caratteristiche strutturali.

Progettazione

Vengono elaborate soluzioni che uniscono estetica e funzionalità, ottimizzando ogni centimetro disponibile e valorizzando le potenzialità dell’ambiente.

Rendering

Una visualizzazione realistica e dettagliata del risultato finale permette di valutare con precisione materiali, colori e finiture prima della realizzazione.

Promozione Cucine Forma

È attiva una promozione esclusiva sulle cucine Forma, partner di fiducia che da anni rappresenta un’eccellenza nel panorama dell’arredamento italiano. Questa è l’occasione ideale per realizzare la cucina dei propri sogni unendo qualità superiore, design raffinato e condizioni particolarmente vantaggiose. Le cucine Forma si distinguono per l’utilizzo di materiali pregiati, finiture curate nei minimi dettagli e soluzioni innovative che coniugano estetica contemporanea e funzionalità quotidiana. Gli specialisti degli showroom sono a disposizione per illustrare nei dettagli l’offerta promozionale, mostrare le diverse composizioni disponibili e spiegare tutte le possibilità di personalizzazione.

Dove trovarci

CASASI GROUP

Via Sampolo, 59/E – 90143 Palermo

Orari: Lun-Sab 08:00-13:00 / 16:00-20:00 | Dom chiuso

Tel: 091 7302689 – 329 2215889

www.casasigroup.com

Facebook e Instagram: @casasigroup

STUDIO CASA

Via Uditore, 9/E – Palermo P.zza Montegrappa, 36-38 – Palermo

Orari: Lun 16:00-20:00 | Mar-Sab 08:00-13:00 / 16:00-20:00 | Dom chiuso

Tel: 091 6763734 – 091 593044

www.studiocasagroup.com

Facebook e Instagram: @studiocasagroup