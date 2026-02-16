Msc Crociere assume, due recruiting day a Palermo e ad Agrigento

Cosa c'è da sapere

PALERMO – MSC Crociere, terza compagnia di crociere più grande al mondo e leader di mercato in Italia ed Europa, cerca ad Agrigento e Palermo giovani talenti da impiegare a bordo delle proprie navi. La Compagnia, infatti, organizzerà in collaborazione con Leader School, realtà d’eccellenza nella formazione linguistica e professionale, due giornate dedicate al recruitment: la prima il 4 marzo ad Agrigento pressoilcentro per l’impiego in Via Acrone, 51, la seconda il 6 marzo a Palermo presso la sede di Confcommercio in via E. Amari, 11.

Per partecipare alle giornate di recruitment ed accedere così alla prima fase di selezione, è necessario inviare la candidatura entro il 23 febbraio attraverso i seguenti link: Palermo: https://forms.gle/2rf4UtEgjs5jx5Bz6 – Agrigento: https://forms.gle/TkGRHjXQ4EwsywxB9

Durante le due giornate i team di talent acquisition di MSC Crociere e di Leader School illustrerà le dinamiche lavorative a bordo e svolgerà i colloqui conoscitivi con i candidati. La ricerca è aperta a numerose figure professionali, tra cui cuochi, pasticceri, pizzaioli, animatori, receptionist e molti altri profili operativi dal Front Desk al Food & Beverage. Altre figure ricercate sono quelle di personale marittimo, tra cui I e II ufficiale di macchina. Fondamentale per tutti, in un contesto internazionale come quello in cui opera la Compagnia, è la conoscenza dell’inglese e la padronanza di altre lingue straniere.

Fortuna Izzo, Talent Acquisition team MSC Crociere, sottolinea il valore di questa collaborazione: “Crediamo fortemente nel valore del territorio siciliano e nel grande potenziale dei suoi talenti. Lavorare a bordo di una nave significa operare in un contesto internazionale e multiculturale, dove le competenze linguistiche rappresentano uno strumento fondamentale di crescita professionale e personale. Investire sulla formazione linguistica significa offrire ai candidati maggiori opportunità di carriera e prepararli ad affrontare con successo le sfide del mercato globale”.

Dello stesso avviso Fabio Cappellano, CEO di Leader School, il quale dichiara: “Il nostro compito è fornire ai candidati la chiave per aprire le porte di una carriera internazionale. Attraverso la nostra esperienza nella formazione linguistica, e non solo, prepariamo i professionisti a comunicare con sicurezza ed efficacia in un ambiente multiculturale. Vogliamo garantire che il talento del nostro territorio sia sostenuto da una preparazione linguistica adeguata agli standard richiesti da un leader mondiale del settore marittimo. Inoltre, un ringraziamento particolare va al Dott. Costa e a tutta la Confcommercio Palermo ed al Dirigente dott. Pasquale Patti e alla Funzionaria Dott.ssa Schirò del C.P.I. di Agrigento per la disponibilità, per il supporto operativo e logistico, confermando la centralità delle istituzioni locali nel favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro”. L’evento rappresenta un’opportunità unica per i giovani professionisti siciliani di interfacciarsi con una realtà in forte espansione in un settore in cui è possibile conoscere persone di culture diverse e viaggiare in tutto il mondo.