Cade dal monopattino e muore: giallo sull’incidente di Antonino

Si cerca un'auto pirata. Disposta l'autopsia

SIRACUSA – Quando i soccorritori sono arrivati in via Sacro Cuore ad Augusta, non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Le lesioni interne provocate dall’impatto con l’asfalto non hanno lasciato scampo ad Antonino Russo, 34 anni, trovato ormai senza vita accanto al monopattino elettrico che utilizzava per spostarsi nella cittadina del Siracusano.

Le indagini e le ipotesi

Una morte avvolta nel giallo, visto che non è ancora chiaro da cosa sia stata provocata la caduta dal mezzo. Al vaglio degli investigatori ci sono tre ipotesi: l’uomo, che lavorava in un negozio di bibite e che in tanti conoscevano, potrebbe infatti avere perso il controllo del monopattino autonomamente, ma potrebbe anche essere stato travolto da una moto o da un’auto, di cui adesso si stanno cercando eventuali tracce. Non è neanche escluso che possa essere stato colto da un malore prima di cadere.

Per questo sono state estrapolate le immagini delle telecamere che si trovano lungo la strada in cui Russo ha perso la vita e quelle delle vie circostanti, nel quartiere Borgata. Dai filmati potrebbero emergere importanti elementi per risalire all’automobilista che, dopo l’impatto, potrebbe dunque essersi dato alla fuga, non prestando soccorso.

Comunità a lutto

La tragedia ha profondamente colpito l’intera comunità: decine i messaggi di cordoglio condivisi sui social, dove Russo viene ricordato come una persona sempre disponibile e allegra.

“Strappato ingiustamente alla vita, il dramma a pochi giorni dal nuovo anno – scrivono gli amici -. Ciao Antonino, che questa terra ti sia lieve: noi tutti abbiamo perso un figlio, un fratello, un amico”.

Alessandro aggiunge: “Antonino caro, ci siamo visti una settimana fa e se solo avessi potuto immaginare che ad oggi non ci sei più, ti avrei dato un ultimo abbraccio. Ti voglio bene”. E ancora: “Non ci sono parole -. Un ragazzo pieno di voglia di vivere, che aveva ancora tanti progetti. Speriamo sia fatta chiarezza su quello che è successo”.

“Ciao Antonio – scrive Antonella -. Per noi tutti è un giorno molto triste. Un figlio di Augusta, un lavoratore che conosceva bene lo spirito di sacrificio, è volato via gettandoci nel dolore. Non ti dimenticheremo mai”. Nelle ultime ore in via Sacro Cuore sono stati eseguiti ulteriori rilievi, mentre sul corpo di Russo, la procura ha disposto l’autopsia.

Un altro incidente mortale a Palermo

Lo scorso anno un incidente con il monopattino costò la vita a un uomo di 52 anni, in questo caso a Palermo. La tragedia in via Leonardo da Vinci: Pietro Sinatra, padre di quattro figli, fu sbalzato dal mezzo a due ruote all’incrocio con via Beato Angelico. Fu portato in codice rosso all’ospedale di Villa Sofia, in condizioni disperate. Morì due giorni dopo.