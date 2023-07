Palermo, cade con il monopattino e muore dopo 2 giorni

È finito sull'asfalto sbattendo la testa. Sono in corso le indagini degli agenti della polizia municipale

PALERMO – È caduto mentre percorreva su un monopattino via Leonardo da Vinci nei pressi di via Beato Angelico a Palermo. Una caduta fatale per Pietro Sinatra, palermitano di 52 anni, che è morto all’ospedale Villa Sofia due giorni l’incidente che è avvenuto mercoledì pomeriggio.

Sinatra è finito sull’asfalto sbattendo la testa. Le sue condizioni ai sanitari del 118 erano apparse molto gravi. È stato ricoverato nel reparto di Rianimazione.

Le sue condizioni si sono aggravate e oggi è morto.

Sono in corso le indagini degli agenti della polizia municipale dell’infortunistica per accertare se la caduta sia stata provocata dalle cattive condizioni del manto stradale. La famiglia ha acconsentito alla donazione degli organi.

L’uomo lascia la moglie e quattro figli.