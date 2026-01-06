Auto bruciata e ossa umane, è giallo in provincia di Siracusa

Indagano i carabinieri

CARLENTINI (SIRACUSA) – Un’auto divorata dalle fiamme con all’interno delle ossa, probabilmente umane, è stata trovata questa mattina intorno alle 10 lungo la strada, in contrada San Demetrio, a Carlentini (Siracusa), dove sono arrivati il medico legale, i carabinieri del comando di Augusta e del reparto scientifico del comando provinciale di Catania.

L’indizio sul possibile proprietario dell’auto

L’auto potrebbe appartenere a Salvatore Privitera, 35 anni, scomparso ieri a Catania, ma servono analisi approfondite. Sembra che il veicolo sia stato individuato dai familiari dello scomparso grazie all’attivazione del localizzatore satellitare.

SEGUI TUTTE LE NOTIZIE DI SIRACUSA E PROVINCIA