Proseguono le ricerche dell'investitore. Trovate tracce di sangue in una piazzola

È ancora caccia al pirata della strada che ha travolto uno scooter sull’Asse Mediano, a Napoli, provocando la morte di una donna di 39 anni e lasciando il compagno in fin di vita. Gli investigatori sono sulle tracce del conducente dell’auto, fuggito subito dopo l’impatto, mentre nuovi elementi raccolti sul luogo dell’incidente potrebbero rivelarsi decisivi per identificarlo.

A perdere la vita è stata Lucia Cavaliere, 39 anni, residente a Frattamaggiore e maestra in una scuola d’infanzia. Gravemente ferito il compagno, Sossio Margarita, 42 anni, ricoverato con prognosi riservata. I due stavano tornando a casa dopo aver assistito ad un concerto.

Lucia Cavaliere morta a 39 anni, la ricostruzione

Secondo la ricostruzione effettuata dalla Polizia Stradale, la coppia viaggiava a bordo di uno scooter quando il mezzo sarebbe stato violentemente tamponato da un’auto di colore rosso.

L’impatto ha sbalzato entrambi sull’asfalto. Per Lucia Cavaliere i soccorsi si sono rivelati inutili: la donna è morta sul colpo. Il compagno, invece, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Villa dei Fiori di Acerra, dove resta ricoverato in condizioni gravissime.

Dopo l’incidente il conducente dell’auto non si sarebbe fermato a prestare soccorso. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto il veicolo allontanarsi immediatamente dopo lo schianto.

Le indagini

L’inchiesta si concentra ora sull’identificazione del pirata della strada. Gli investigatori ritengono che il conducente possa essersi ferito nell’urto.

Dai primi rilievi emerge che, dopo aver tamponato lo scooter, l’auto avrebbe colpito ripetutamente il guardrail prima di riprendere la marcia. In una piazzola di sosta situata a breve distanza dal luogo dell’incidente sono state inoltre rinvenute tracce di sangue, reperto che potrebbe fornire un contributo determinante alle indagini.

Dolore a Frattamaggiore

La morte di Lucia Cavaliere ha suscitato profonda commozione a Frattamaggiore, dove la donna e il compagno erano conosciuti.

“L’Amministrazione Comunale di Frattamaggiore esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa della giovane concittadina che ha perso la vita nel drammatico incidente stradale avvenuto sull’Asse Mediano”, si legge in una nota del Comune.

“In questo momento di grande dolore – continua – il sindaco, la giunta e l’intero consiglio comunale si stringono con sincera partecipazione attorno alla famiglia della vittima, ai suoi cari e a quanti sono colpiti da questa grave perdita, rivolgendo loro le più sentite condoglianze”.

Ed ancora: “Un pensiero di vicinanza è rivolto anche al giovane rimasto gravemente ferito, con l’augurio che possa superare questo difficile momento. L’intera comunità di Frattamaggiore si unisce al dolore della famiglia, nel ricordo della giovane vita spezzata e nel rispetto del lutto che oggi coinvolge la città”.

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