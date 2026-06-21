 Incidente mortale a Senago, morti tre diciassettenni
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Auto precipita in un canale a Senago, tre 17enni morti

Incidente mortale a Senago
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Un 19enne indagato per omicidio stradale
PROVINCIA DI MILANO
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1 min di lettura

MILANO – Incidente mortale a Senago, nel Milanese. Tre ragazzi di 17 anni, due giovani e una ragazza, sono morti all’alba di oggi dopo che l’auto su cui viaggiavano con altre sei persone, è precipitata nel canale Villoresi.

Il conducente della vettura, un cittadino italiano di 19 anni, è indagato per omicidio stradale aggravato. A quanto emerso è risultato positivo all’alcol test. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, unitamente ai sommozzatori, per liberare i ragazzi dall’auto.

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