Autocarro incendiato: scattano le indagini

Secondo gli inquirenti si tratta di una intimidazione

PALERMO – Un autocarro di un’impresa edile è stato dato alle fiamme in via Aiace a Palermo. Una intimidazione secondo gli inquirenti visto che il rogo sarebbe doloso come hanno accertato gli specialisti dei vigili del fuoco e gli uomini della scientifica della polizia. Sono in corso le indagini da parte della squadra mobile. Gli investigatori stanno cercando immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per risalire agli autori