Autostrada A19, dalle barriere alle gallerie: la mappa degli investimenti

Il dettaglio delle opere

PALERMO – Autostrada A19 Palermo – Catania, dalle barriere di sicurezza alla manutenzione delle gallerie. Anas annuncia 12,5 milioni di euro di investimenti. Ecco la mappa dei cantieri concordati con il commissario Renato Schifani.

Anutostrada A19, gli investimenti

Tra Palermo e Termini Imerese Anas ha in fase di avvio lavori di manutenzione programmata, finanziati dopo 3 accordi quadro.

“Gli interventi – spiega la società di gestione dell’autostrada – permetteranno di implementare gli standard di sicurezza e percorribilità dell’infrastruttura, oltre che la durabilità delle opere”.

Gli appalti prevedono il “risanamento corticale delle strutture della galleria artificiale del km 23, la installazione di nuove barriere di sicurezza sui viadotti Cubo e Perriera in territorio di Casteldaccia in entrambe le carreggiate, l’ammodernamento delle barrire di sicurezza tra Bagheria e Villabate lungo la carreggiata direzione Palermo”.

Il dettaglio dei lavori

Per la galleria artificiale al km 23 è stato previsto un investimento di 2,5 milioni di euro: “È in corso il risanamento corticale delle parti d’opera costituenti la galleria – sottolinea la società di gestione dell’autostrada -, si prevede l’ultimazione dei lavori per la fine dell’anno in corso”.

Stanziati 5 milioni di euro per i viadotti Cubo e Perriera, “l’intervento – scrive Anas – prevede l’ammodernamento delle barriere di sicurezza di entrambi i viadotti sia lungo la carreggiata in direzione Catania, attività già in corso di esecuzione, sia lungo la carreggiata in direzione Palermo, attività che saranno avviate in data 11/11/2024”.

Entro il mese di novembre inizierà l’installazione delle barriere di sicurezza tra Bagheria e Villabate, investimento circa 5 milioni di euro.

Traffico, le novità

“Durante l’esecuzione delle lavorazioni si prevede la parzializzazione – continua Anas – delle carreggiate interessate dai lavori con le chiusure alternate delle corsie di marcia e/o di sorpasso, in funzione dell’avanzamento delle attività”.

Anas assicura che i lavori si svolgeranno nel più breve tempo possibile.