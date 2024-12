In autostrada ubriaco, senza patente e senza assicurazione: denunciato

Era in stato di agitazione ed euforia

MESSINA – Un uomo di 47 anni guidava ubriaco, senza patente e privo di copertura assicurativa: è stato denunciato nei giorni scorsi da una pattuglia della polizia stradale di Sant’Agata di Militello, nel tratto dell’autostrada A20 tra gli svincoli di Patti e Brolo, dopo che la sua vettura era stata parcheggiata in posizione vietata e altamente pericolosa all’interno della galleria Calavà, in direzione Messina.

Il conducente, in palese stato di agitazione ed euforia, è stato denunciato a per guida in stato di ebrezza e l’auto su cui viaggiava è stata sequestrata.