Bagheria, approvato lo schema di bilancio di previsione 2024, 2025 e 2026

Il sindaco: "Un passo significativo per raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica"

BAGHERIA (PALERMO) – La giunta municipale di Bagheria, nel corso di una seduta tenutasi ieri, 12 marzo 2024, ha approvato con la delibera n. 138 del 5 marzo 2024 lo schema di bilancio di previsione ed i suoi allegati per gli anni 2024- 2025 – 2026.

Il documento economico-finanziario, varato conformemente alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, noto come “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, è stato predisposto tenendo conto delle linee strategiche e degli indirizzi delineati nel Documento Unico di Programmazione. Si è trattato di un processo accurato e trasparente, conforme ai principi contabili generali e alle normative vigenti.

Il sindaco: “Pensiamo al benessere dei cittadini”

“L’approvazione del Bilancio di Previsione rappresenta un passo significativo verso il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e l’equilibrio di bilancio – a sostenerlo il sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli -. Il documento, coerente con le normative vigenti, fornisce una base solida per la gestione finanziaria e la programmazione delle risorse del Comune di Bagheria nei prossimi tre anni. Con questi documenti finanziari – aggiunge il primo cittadino -. Il Comune si impegna a garantire una gestione responsabile delle risorse pubbliche, con particolare attenzione alla realizzazione degli obiettivi prioritari nei settori della sanità, istruzione, trasporti, ambiente e altre aree cruciali per il benessere dei cittadini“.

L’assessore Vella: “Documento fondamentale per garantire i servizi”

“L’approvazione del bilancio di previsione in giunta rappresenta il primo passo in vista della dotazione da parte dell’ente locale di questo importante documento finanziario che è fondamentale per garantire i servizi essenziali e per le attività del nostro comune – dice l’assessore al Bilancio Daniele Vella – Ringrazio per il costante impegno la direzione bilancio, il suo dirigente e i dipendenti che ci lavorano e tutta la Giunta comunale”.