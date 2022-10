Bagheria, autopompa di calcestruzzo crea voragine in via Palagonia

La strada è stata transennata

1' DI LETTURA

BAGHERIA (PA) – Interrotta al traffico automobilistico la via Palagonia nel tratto da via Mattarella all’arco del Padre Eterno a Bagheria.

La strada – come informa l’amministrazione comunale – è stata messa in sicurezza e transennata dalla logistica comunale a seguito di una voragine che si è verificata a causa di un pesante mezzo in sosta, un autopompa di calcestruzzo carrate, che stava eseguendo lavori in zona.

Per evitare ingorghi nella strada – conclude l’amministrazione – si invitano gli automobilisti ad evitare quella strade e scegliere vie alternative.