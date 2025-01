Bagheria, presentata la nuova comandante della Polizia Municipale

Si è insediata nella giornata odierna ed è stata presentata nella sede di villa Butera

BAGHERIA (PALERMO) – Si è insediata oggi, 16 gennaio 2025, presentata in sala Fumagalli Martorana nella sede istituzionale di villa Butera, la nuova Comandante della Polizia Municipale di Bagheria, la dottoressa Francesca Annaro.

Alla presenza del sindaco Filippo Maria Tripoli, del Presidente del Consiglio Comunale Andrea Sciortino, della Giunta e del segretario generale Daniela Amato oltre che di numerosi dirigenti e responsabili di servizi, è stata ufficializzata la nuova figura che guiderà il corpo di polizia locale.

La dottoressa Annaro, 35 anni, giunge a Bagheria dopo essere risultata vincitrice di un concorso pubblico indetto dal Comune di Termini Imerese, e vanta una solida esperienza nel settore. Il suo curriculum professionale, caratterizzato da una forte propensione al lavoro di squadra e da una spiccata capacità di gestione delle risorse umane, l’ha resa candidata ideale per affrontare le sfide che attendono il corpo di polizia locale di Bagheria.

Nel corso della presentazione, il sindaco Filippo Maria Tripoli ha sottolineato l’importanza di questa nuova nomina, evidenziando l’impegno dell’Amministrazione comunale nel rafforzare l’efficienza e la professionalità del Corpo di Polizia Locale.

“La Polizia Locale è un presidio fondamentale per la nostra comunità – ha dichiarato il sindaco – ed ho fiducia che la dottoressa Annaro, con la sua competenza e la sua determinazione, saprà sicuramente dare un contributo decisivo a questo importante servizio pubblico. Voglio che la Polizia Locale sia sempre più vicina ai cittadini, che sia percepita come un punto di riferimento per la sicurezza e l’ordine pubblico ma che sappia reprimere quando, dopo il giusto confronto e dialogo, c’è chi ancora non rispetta le regole del vivere civile”.

“Sono onorata di assumere questo incarico – ha dichiarato la nuova Comandante – mi impegno a lavorare con passione e dedizione per il bene della comunità di Bagheria. Ringrazio l’Amministrazione comunale per la fiducia accordatami e sono certa che, lavorando insieme, riusciremo a raggiungere risultati importanti. Conto sulla collaborazione di tutti gli agenti per raggiungere gli obiettivi prefissati”.