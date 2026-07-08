Bagheria, tragico incidente: muore ciclista investito da un camion

Vani i soccorsi

PALERMO- Un ciclista è morto investito da un camion a Bagheria davanti al bar Diva nei pressi dello svincolo autostradale. Per il ciclista non c’è stato nulla da fare.

Il guidatore del camion è stato portato in ospedale per eseguire tutti i controlli tossicologici e alcooltest. Le indagini sono condotte dalla polizia municipale.

I primi ad intervenire sono stati i carabinieri che hanno cercato di soccorrere il ciclista e bloccare il traffico sempre intenso in zona per consentire l’arrivo dei mezzi di soccorso.