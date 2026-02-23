Baps, mercoledì 25 febbraio l’inaugurazione della filiale di Trapani

In corso Piersanti Mattarella

TRAPANI – Mercoledì 25 febbraio, alle ore 16:30, si terrà l’inaugurazione della nuova filiale di BAPS (Banca Agricola Popolare di Sicilia) a Trapani, in Corso Piersanti Mattarella 60. Si tratta di un appuntamento di particolare rilievo per l’istituto: con questa apertura, BAPS completa ufficialmente la propria copertura territoriale in tutte le province siciliane.

All’evento parteciperanno l’Amministratore Delegato Saverio Continella e il Presidente Arturo Schininà, per illustrare il ruolo di BAPS come interlocutore strategico e banca indipendente di riferimento per lo sviluppo economico e sociale dell’Isola.