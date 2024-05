Barbagallo: “I terremotati siciliani sono stati abbandonati dal governo”

"Esistono differenze e discriminazioni territoriali inspiegabili"

PALERMO – “Il decreto superbonus conferma il sostanziale fallimento delle misure decise precedentemente dal governo Meloni e il fatto che i conti pubblici siano fuori controllo”. Lo ha detto il Dem Anthony Barbagallo, intervenendo in Aula nell’ambito della discussione generale sul dl superbonus.

“Una cosa è certa – aggiunge – che in questi diciotto mesi di governo la premier Meloni e il ministro Giorgetti non sono riusciti a gestire in modo ordinato ed efficace il riordino degli incentivi per la riqualificazione degli edifici. Serve, in particolare, un riordino più coraggioso degli incentivi per l’edilizia sostenibile”.

“Serve, altresì, evitare scelte estemporanee come quelle che penalizzano le aree terremotate, cambiando radicalmente prospettiva – ha aggiunto Barbagallo -. Alcune nostre proposte, proprio sulle aree terremotate sono volte a rendere omogenea la disciplina della ricostruzione per tutte le aree del paese“.

“Ancora oggi infatti esistono differenze e discriminazioni territoriali inspiegabili che in presenza delle calamità naturali non consentono a tutti i cittadini della repubblica di applicare le stesse norme. Mi riferisco in particolare ai 9 comuni colpiti dal terremoto di Santo Stefano il 26 dicembre del 2018 in Sicilia”.

“L’annunciata apposizione della fiducia da parte del governo è l’ennesimo NO alla nostra proposta di equiparazione che non ci fermerà. A partire dal prossimo testo coerente con questa materia riproporremo gli emendamenti per chiedere giustizia ed equità per le popolazioni dell’Etna. Non ci fermeremo!”.