Barbagallo (Pd): “Per Schifani, Regione è ufficio di collocamento trombati”

Le parole del segretario regionale del Pd

PALERMO – “Altro che poltronificio, per Schifani la Regione Siciliana è l’ufficio di collocamento dei trombati. Addirittura all’Assemblea regionale siciliana dove lli vogliono far entrare dalla finestra anziché dalla porta. È una vera porcata che oltraggia l’autonomia della Sicilia, così come previsto dallo Statuto. Tutto questo costerà ai siciliani 12 milioni di euro l’anno mentre la sanità siciliana è al tracollo, le autostrada continuano ad essere delle trincee, i collegamenti ferroviari da non all’altezza di una regione con 5 milioni di abitanti, i tassi di disoccupazione giovanile e non alle stelle e la Sicilia resta fanalino di coda in tutte le classifiche”.

Così il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo sulla norma che intende introdurre la figura del deputato supplente all’Assemblea regionale siciliana. Ieri infatti l’Ars ha dato parere favorevole al disegno di legge nazionale che prevede la modifica dello statuto speciale e che adesso dovrà essere approvato in doppia lettura alla Camera e al Senato.

Barbagallo: “In Sicilia si muore di lavoro”

“In Sicilia si continua a morire sul lavoro mentre – aggiunge – attendiamo ancora che Schifani aumenti il numero degli ispettori, gran parte dei 391 comuni sono in dissesto finanziario e non possono garantire servizi essenziali come l’assistenza ai disabili e i trasporti per gli studenti ma questo centrodestra, che non si cura dei siciliani, ha pensato bene di infischiarsene creando dal nulla 12 posti da parlamentare a tempo. Il Pd aveva tenacemente voluto la riduzione dei parlamentari da 90 a 70, anche così la Sicilia restava la regione con il più alto numero di componenti dell’assemblea in relazione al numero di abitanti, rispetto alle altre regioni”.

“Questa porcata senza senso – prosegue – consegnerebbe al candidato presidente che vince anche di un voto e con percentuali basse (l’ultima volta Schifani, nel 2022 ha vinto il 40%) di avere una quota di premio di maggioranza che nei fatti più del doppio dei deputati eletti con il sistema proporzionale. Insomma, un pastrocchio in tipico stile Schifani”.

“Il Partito Democratico darà battaglia in ogni sede, a partire da Camera e Senato per ostacolare questa iniziativa decisa a Roma per “sistemare” – conclude il segretario regionale del Pd – qualche altro amico a scapito e a spese dei siciliani”.