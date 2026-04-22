 Barcellona Pozzo di Gotto, 27 lavoratori in nero nei distributori di benzina
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Barcellona Pozzo di Gotto, scoperti 27 lavoratori in nero e 31 irregolari

Lavoro nero Barcellona Pozzo di Gotto
L'operazione della guardia di finanza
MULTE PER 570MILA EURO
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MESSINA – La Guardia di Finanza di Messina, con la collaborazione degli ispettori dell’Inps e dell’ispettorato Nazionale del Lavoro, hanno controllato due imprese di vendita al dettaglio di carburante per autotrazione a Barcellona Pozzo di Gotto scoprendo 27 lavoratori in nero e 31 irregolari.

Sono state elevate sanzioni pecuniarie per un importo di 570.000 euro. L’operazione è lo sviluppo di un’attività di polizia giudiziaria delegata dalla Procura di Barcellona che a ottobre 2025 aveva già portato agli arresti domiciliari nei confronti di due imprenditori accusati di sfruttamento di 9 lavoratori addetti alle colonnine di erogazione del carburante.

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