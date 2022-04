Bari-Palermo 0-1, rosanero in vantaggio dopo 45′ LIVE

La diretta testuale della sfida tra il club pugliese e i rosanero

Il Palermo di Silvio Baldini scende in campo per l’ultima gara di regular season del girone C di Serie C allo stadio “San Nicola” di Bari. La compagine pugliese, promossa in Serie B, al termine dell’incontro darà il via ai festeggiamenti per il risultato stagionale ottenuto. Sono tanti, infatti, i tifosi baresi accorsi nell’impianto sportivo della città per esultare insieme alla squadra di mister Mignani: in 25.872 hanno rimepito lo stadio per l’ultimo match contro i siciliani.

Solito modulo per l’allenatore toscano dei rosanero, che nel 4-2-3-1 schiera Fella nel ruolo di trequartista per sostituire Luperini e Crivello sulla corsina mancina che, invece, prende il posto di Giron (i due assenti sono squalificati). Tra i pali va Massolo, mentre Brunori è il centravanti titolare.

PRIMO TEMPO

Primo pallone affidato al club padrone di casa che attacca da destra verso sinistra. Palermo in maglia rosanero, Bari in maglia bianca con riporti rossi: l’arbitro fischia, si comincia. Ritmi alti ma poche azioni pericolose durante le prime battute del match. Al minuto numero 8 i rosanero vanno in gol con Valente su passaggio filtrante, in diagonale, di Floriano: posizione di fuorigioco del numero 30 dei siciliani, gioco fermo. Al 18′, sugli sviluppi di un contropiede per i rosanero, De Rose arriva alla conclusione da fuori area sfiorando il palo alla destra di Frattali. Prima metà del primo tempo che vede i rosanero effettuare il solito pressing alto che il Bari non riesce ad eludere perdendo spesso la sfera.

Il Palermo va in rete! Al 25′, su calcio piazzato dalla corsia di destra ottenuto da Fella e battuto da Dall’Oglio, la sfera arriva sui piedi di Floriano che calcia al volo senza pensarci due volte! Il pallone finisce sotto l’incrocio dei pali e Frattali non può fare altro che guardare. Dopo il gol del vantaggio dei rosanero, il Bari prova a reagire cercando di rendersi pericoloso in fase offensiva. La squadra di Baldini, però, sembra essere messa molto bene in campo e non lascia spazi ai calciatori pugliesi. Al 43′ ottima incursione in area di Scavone che viene servito dalla sinistra da Mazzotta: il numero 29 dei pugliesi spara alto da posizione ravvicinata. Dopo un minuto di recupero il direttore di gara fischia due volte. Le squadre tornano negli spogliatoi, il primo tempo di Bari-Palermo termina con il vantaggio dei rosanero.

IL TABELLINO

BARI: 1 Frattali, 6 Di Cesare (cap.), 7 Antenucci, 10 Botta,11 Cheddira, 17 Maiello, 23 Mazzotta, 24 Belli, 26 Terranova, 29 Scavone, 99 Mallamo. A disposizione: 13 Polverino, 22 Plitko, 3 Gigliotti, 5 Celiento, 8 Bianco, 9 Simeri, 14 D’Errico, 18 Citro, 19 Galano, 21 Misuraca, 31 Ricci, 88 Paponi. Allenatore: Mignani.

PALERMO: 12 Massolo; 4 Accardi, 79 Lancini, 15 Marconi, 6 Crivello; 20 De Rose (cap.), 11 Dall’Oglio; 30 Valente, 23 Fella, 7 Floriano; 9 Brunori. A disposizione: 1 Pelagotti, 13 Grotta, 10 Silipo, 19 Odjer, 21 Damiani, 25 Buttaro, 27 Soleri, 33 Perrotta, 77 Doda. Allenatore: Baldini.

Arbitro: Luciani (Roma 1). Assistenti: Terenzio (Cosenza) – Ciancaglini (Vasto). Quarto Ufficiale: Bozzetto (Bergamo).

MARCATORI: Floriano (25′).

NOTE: Ammoniti: Di Cesare, Scavone.