Basile (Sicindustria Palermo): “Vicinanza alle imprese colpite da roghi”

'La prevenzione non può essere lasciata soltanto ai Comuni'

PALERMO – “Esprimo la più sincera vicinanza alle imprese della zona industriale di Termini Imerese che hanno subito gravissimi danni a causa del violento incendio che ha colpito l’area. Dietro ogni capannone danneggiato ci sono investimenti, lavoro, sacrifici e il futuro di tante famiglie. A tutte le aziende coinvolte va la solidarietà di Sicindustria Palermo e l’auspicio che possano tornare quanto prima alla piena operatività”.

Lo dichiara il presidente della delegazione, Luciano Basile, intervenendo dopo “i roghi che hanno interessato l’area industriale di Termini Imerese, causando ingenti danni ad alcuni insediamenti produttivi”.

Basile: “Vicinanza alle imprese”

“Questi eventi – aggiunge Basile – impongono una riflessione seria sul tema della prevenzione. Ogni anno assistiamo al ripetersi di emergenze che mettono a rischio persone, imprese e interi comparti produttivi. Non possiamo limitarci a intervenire quando i danni sono già stati provocati: occorre rafforzare le attività di prevenzione e manutenzione del territorio. Con l’attuale quadro normativo la pulizia delle aree dalle sterpaglie ricade in larga parte sui Comuni, che troppo spesso non dispongono delle risorse economiche necessarie per svolgere questi interventi in maniera tempestiva ed efficace”.

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“Il risultato – osserva Basile – è che, per senso di responsabilità e per tutelare i propri insediamenti, sono frequentemente le stesse imprese a farsi carico di attività che dovrebbero rientrare in un più ampio piano pubblico di prevenzione. È necessario aprire un confronto con le istituzioni affinché vengano individuate risorse adeguate e strumenti normativi più efficaci per garantire la manutenzione delle aree a rischio e la sicurezza delle zone industriali”.

“La tutela del tessuto produttivo – conclude Basile – passa anche dalla capacità di prevenire eventi come quello che ha colpito Termini Imerese, evitando che si trasformino, ogni estate, in emergenze annunciate”.