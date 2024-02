Basket, Trapani ritrova la vittoria: al “PalaShark” successo contro Verona

Coach Parente: "Non possiamo giocare bene solo un quarto"

Giornata numero due della fase a orologio del campionato di Serie A2 di basket maschile e rientro alla “normalità” per Trapani Shark nel secondo incontro con una compagine del girone rosso.

La sconfitta di Cividale, giunta dopo diciassette vittorie consecutive nel turno precedente, ha forse tolto agli Shark un impercettibile peso psicologico e ha obbligato i siciliani ad un’immediata reazione. Reazione che è arrivata nel match casalingo contro Tezenis Verona, uscita sconfitta dal “PalaShark” con il risultato finale di 89-81. I primi due tempi sono più o meno equilibrati ma la squadra ospite si tiene sempre in vantaggio. Dal terzo parziale in poi esce allo scoperto la qualità dei granata che rimontano il risultato e si aggiudicano la sfida.

A fine gara, il coach dei siciliani Daniele Parente racconta la gara: “Partita dai 2 volti: approcciata soft, sia in attacco che in difesa, dove non avevamo capito quanto il livello si è alzato, e poi il terzo quarto dove abbiamo imbrigliato Verona con la difesa e dove ho visto una squadra con la voglia di vincere. La strada è lunga, dobbiamo capire che dobbiamo essere pronti a giocare sempre così e non soltanto un quarto. La partita è cambiata quando abbiamo imposto la nostra fisicità, togliendoci di dosso la pigrizia dei primi 20 minuti”.

Foto in evidenza dalla pagina Facebook di Trapani Shark