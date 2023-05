Bellezza a 360 gradi dai capelli al corpo in formula etica nel rispetto dell’ambiente

2' DI LETTURA

Siamo ai nastri dipartenza per andare finalmente al mare per ricaricarci dai rigori invernali e fare il pieno di vitamina D. Ma è necessario prepararci con integratori, creme, trattamenti e, soprattutto solari. Perché il sole, ahimè, negli ultimi anni è diventato sempre più aggressivo Ogni individuo si deve ben schermare in tutte le parti esposte ai raggi solari: dal corpo ai capelli.

Massimiliano Russo, titolare di Massimiliano parrucchieri, in via Giacomo Leopardi 130, a Catania ci spiega: “Molte volte si pensa che il sole non possa danneggiare i capelli, niente di più sbagliato. Perché i raggi del sole sbiadiscono il pigmento, danneggiando le fibre capillari, rendendo la chioma più secca e più crespa. Il risultato in autunno è quella di realizzare dei tagli drastici per dare nuovamente linfa al capello danneggiato.

Invece, se si ha maggiore cura, utilizzando gli appositi solari insieme a shampoo doccia dopo sole, lo spray protettivo capelli per il sole, per mantenere il colore, la maschera rapida che in soli 3 minuti restituisce idratazione e morbidezza e il risultato sarà quello d’avere una texture ordinata, curata e piena di salute.

“Inoltre, io ho sposato la filosofia dell’azienda Davines, specializzata in prodotti per il benessere del corpo e capelli, in tutto e per tutto e nel mio salone aderiamo alla campagna ‘Tuteliamo il mare’. Infatti, questa azienda sin dal 2018 è impegnata per la tutela del Mar Mediterraneo, un impegno che si rinnova da 6 anni, collaborando con Sea Shepherd, professionisti nella salvaguardia della biodiversità.

Quest’anno la mission è quella di sostenere la campagna Ghostnet di Sea Shepherd per mappare le reti fantasma che ci sono nel Mar Mediterraneo, recuperandole grazie alla collaborazione con subacquei professionisti e, successivamente smaltirle e riciclarle. Stiamo offrendo ai nostri clienti l’opportunità di acquistare dall’ 1 giugno al 31 agosto tre prodotti della linea SU/ e l’1%del ricavato sarà devoluto a questa ong che sin dal 1977 è impegnata per la salvaguardia della fauna ittica e degli ambienti marini, ricevendo in omaggio lo shampoo doccia in formato solido. La sua formula è biodegradabile al 99,9% ed è ideale per tutti i tipi di pelle e capelli, tutelando la biodiversità perché contiene estratto di Chinotto di Savona da Presidio Slow Food. Entrare nel nostro mondo significa vivere un’esperienza profonda di benessere per la tua persona”.